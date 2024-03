Incendio nell’androne di un palazzo a Carpi, alcune persone soccorse dal 118

Questa mattina verso le ore 9.45 si è sviluppato un incendio nell’androne condominiale di un palazzo di via Lago di Bolsena a Carpi. I vigili del fuoco di Carpi sono prontamente intervenuti per spegnere le fiamme che avevano interessato un po’ di materiale. Il fumo ha invaso le scale e un paio di persone sono state valutate dal 118, sul posto con forze dell’ordine e rappresentanti dell’amministrazione comunale. Situazione rientrata in breve tempo.