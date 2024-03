Alcuni appuntamenti previste ad Albinea nei prossimi giorni

Si intitola “La presenza della mafia nel reggiano: quali azioni di contrasto?” l’incontro che avrà luogo giovedì 4 aprile 2024, alle ore 20.45, nella sala civica di via Morandi 9. L’ospite d’onore per parlare dell’argomento sarà il procuratore capo di Reggio Emilia Gaetano Calogero Paci.

Interverranno il sindaco di Albinea Nico Giberti, il vice presidente di Avviso Pubblico e assessore alle Politiche per il lavoro e la Legalità del Comune di Modena, Andrea Bosi e l’autore del libro “Quel che resta di Reggio Emilia, storie di reggiani e malfattori”, Gianfranco Riccò. Modererà l’iniziativa il direttore del Tg Reggio Gabriele Franzini.

L’evento è stato promosso da: associazione “Reggio diritti libertà”, Comune e biblioteca di Albinea, Anpi Albinea, Spi Cgil, Auser e Libera, con il patrocinio di Avviso Pubblico.

Venerdì 5 aprile Albinea ospiterà una grande donna della televisione italiana e dello spettacolo: Serena Dandini.

La conduttrice televisiva, scrittrice e autrice televisiva che sarà al cinema Apollo, alle ore 18.30, per presentare il suo libro “La vendetta delle Muse”.

L’evento rientra nel cartellone della rassegna “Primavera di Donne” che proporrà iniziative e incontri fino a giugno.

Per partecipare agli incontri, tutti gratuiti, è consigliata la prenotazione al numero 0522.590261 o scrivendo a biblioteca@comune.albinea.re.it.

LA VENDETTA DELLE MUSE

“Volevo essere Marianne Faithfull”. Questo era il desiderio di Serena Dandini adolescente, mentre, in una grigia aula scolastica, sognava di vivere le gesta trasgressive di quella che aveva eletto come sua musa personale.

Perché, da sempre, le muse sono necessarie. Ma se agli albori della civiltà i poeti invocavano dee per farsi ispirare, con il passare del tempo il ruolo di musa è stato affidato a delle mortali. Amate, volute, abbandonate, idolatrate, ritratte in tele magnifiche, cantate in versi indimenticabili, ma sempre come – meravigliosi – oggetti, di cui si poteva trascurare serenamente la dimensione umana. Invece erano donne in carne e ossa, con sogni, passioni, pulsioni e vita, tanta vita.

Serena Dandini decide di ribaltare lo sguardo su di loro e, alla maniera di Copernico, compie una rivoluzione, rimettendo la musa al centro del suo universo, finalmente non più oggetto ma soggetto. Dandini spazia tra epoche e luoghi, dalla Roma barocca alla swinging London, dall’infuocato Sud America delle rivolte ottocentesche alla splendente Los Angeles degli anni ’70, passando per la Parigi delle avanguardie. Partendo spesso dalla sua vita e dalle sue esperienze, alternando epica e ironia, Dandini collega Marianne Faithfull e la sua infinita capacità di resistere ad Anita Garibaldi e le sue imprese guerriere; Colette, che si riappropriò dei frutti del suo ingegno, sottratti dal marito, a Sophie Germain e alle altre scienziate espropriate dai colleghi maschi; Eve Babitz, che fu musa di artisti e rockstar ma, soprattutto, una grande scrittrice, a Gala, che fece del “musismo” un’arte.

Una legittima vendetta di donne straordinarie, che popolano queste pagine con le loro storie, a volte esaltanti, a volte commoventi, capaci di suscitare indignazione o di ispirare i sentimenti più nobili, ma soprattutto di emozionare.

Una serata per ricordare Roberto Zelioli, ex assessore di Albinea scomparso nel 2014. L’hanno organizzata i suoi amici in collaborazione con il Comune di Albinea.

“Wish you were here” il titolo dell’iniziativa che si svolgerà venerdì 5 aprile, alle ore 21 nella sala civica di via Morandi 9.

Dopo il saluto e il ricordo del sindaco Nico Giberti si esibiranno in un concerto i “Little Dario” che realizzeranno un tributo alla musica pop/rock.

Il gruppo è composto da Francesco Ottani alla voce (Canne da Zucchero), Diego Scaffidi alla batteria (Modena City Ramblers e Gianluca Grignani) e Jonathan Gasparini alla chitarra (Marco Ligabue e Mamamicarburo).

Tra una canzone e l’altra gli amici e i familiari di Roberto leggeranno ricordi e aneddoti della vita passata con lui.

L’ingresso alla serata è libero e gratuito.

La biblioteca di Albinea ha recentemente avuto in dono ben 1700 volumi di poesia e ne ha realizzato una sezione dedicata ricca e completa. Sabato 6 aprile, alle ore 11, questo spazio verrà inaugurato con un evento che si intitola “Ciò che resta lo salvano i poeti. La poesia è un dono” e alla quale prenderà parte come ospite d’onore l’assessore regionale alla Cultura Mauro Felicori.

È già accaduto in altri momenti nella storia dell’uomo di chiedere ai poeti di donare sguardi più veri e profondi sulle cose della vita. In questo periodo difficile di continue guerre, distruzioni, morti, carestie, migrazioni epocali ci si è resi conto che la prospettiva di futuro si regge su qualcosa che davamo per scontato e che invece non lo è più. E allora l’amministrazione di Albinea ringrazia Alberto Bertoni e Rolando Gualerzi, che hanno effettuato la cospicua donazione.

Il programma della mattinata sarà denso di significati e vedrà protagonista di letture e approfondimenti ovviamente la poesia.

Alle ore 11 Nico Giberti, sindaco del Comune di Albinea e Federica Franceschini, responsabile della biblioteca, interverranno per sottolineare la scelta di investire sulla valorizzazione del linguaggio poetico fatta dall’Amministrazione Comunale.

A seguire i donatori Alberto Bertoni – poeta, critico letterario e italianista – e Rolando Gualerzi – intellettuale, fondatore de “In forma di parole” – illustreranno le ragioni che stanno alla base della loro donazione e le specificità uniche ed eccezionali dei volumi che entreranno nel patrimonio di tutto il sistema bibliotecario reggiano.

Alle 11.30 la parola passerà ai poeti con letture da Eugenio Montale, W. H. Auden, Wislawa Szymborska, Giacomo Leopardi, Czesław Miłosz, Francesco Guccini e da testi in dialetto reggiano e video saluti per l’occasione da parte di personalità e autori d’eccezione tra i quali Jovanotti e Nicola Crocetti, Maria Rosaria Alfani, Luca Sossella editore, Antonio Prete.

Durante la mattinata Stefano Carnevali interpreterà alcuni brani di musica classica con il flauto traverso.

L’evento si concluderà con il taglio del nastro e la visita ai locali rinnovati per accogliere la nuova e ricca sezione di poesia che viene ospitata al primo piano della Biblioteca, perché la poesia porta una ragione e un pensiero meditante che eleva gli animi e non poteva che essere posizionata più “in alto” rispetto al resto delle collezioni.

Sabato 6, giovedì 11 e venerdì 12 aprile saranno le date di tre appuntamenti imperdibili con il nostro straordinario dialetto, pensati per i cultori, gli appassionati e bambini e famiglie. L’idea di Comune di Albinea e biblioteca Pablo Neruda è valorizzazione al massimo questa lingua meravigliosa.

Gli eventi sono realizzati in collaborazione con il Centro studi sul dialetto reggiano, che ha sede nella biblioteca di Albinea, e con l’Associazione Léngua Mêdra, sotto il patrocinio della Deputazione di Storia Patria per le Antiche Provincie Modenesi – Sezione di Reggio Emilia, Società Reggiana di Studi Storici e Pro Loco di Albinea.

Si tratta di un nuovo viaggio attraverso le tradizioni popolari e la lingua reggiana, con un’attenzione particolare anche ai più piccoli.

Tutti gli eventi si svolgono presso la Sala Civica e la Biblioteca Comunale di Albinea (Via Morandi – Albinea RE).

Si partirà sabato 6 aprile, alle ore 16.30, con “Parla come mangi! (Pèrla cm’èt mâgn)”. Il gergo popolare reggiano a cura di Giuliano Bagnoli, con la partecipazione dei lettori ufficiali del Centro Studi sul Dialetto Reggiano: Franco Ferrari e Monica Incerti Pregreffi. Verrà presentato il libro “Enciclopedia dei Proverbi Reggiani n. 11”.

Ci si rivedrà poi giovedì 11 aprile, sempre alle ore 16.30, per “Vrîv ch av cûnta ’na fôla?”: letture in dialetto per bambini dai 6 agli 8 anni con l’associazione Léngua Mêdra.

Venerdì 12 aprile, alle ore 18.30, il terzo appuntamento dal titolo “Dal rí al taşùbi”: varietà dialettali di Cavriago e dei comuni della Valle del Tassobio a confronto, tra vocabolari e poesie a cura di Savino Rabotti e dell’Associazione Léngua Mêdra

Per info e prenotazioni: 0522/590232 – biblioteca@comune.albinea.re.it