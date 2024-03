Reggio Emilia, ai domiciliari evade per comprarsi le sigarette: arrestato

Arrestato per furto e resistenza a pubblico ufficiale nel dicembre dell’anno scorso, dallo scorso mese di febbraio era stato ammesso a beneficiare degli arresti domiciliari in un’abitazione del capoluogo reggiano, con il divieto di comunicare con persone diverse da quelle conviventi. Ieri sera l’uomo non è stato trovato in casa durante un controllo operato dai carabinieri, che successivamente l’hanno rintracciato in strada mentre faceva rientro a dopo essere stato al tabacchino per comprare le sigarette, in spregio al provvedimento di natura cautelare cui era sottoposto.

Per questi motivi, sussistendo la flagranza di reato, con l’accusa di evasione i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Reggio Emilia hanno arrestato un 47enne residente a Reggio Emilia, ristretto al termine delle formalità di rito a disposizione della Procura di Reggio Emilia. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine di consentire le valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.