Open-day il 7 aprile al rinnovato aeroporto di Marzaglia

Nuovo asfalto, nuova segnaletica orizzontale e rinnovo di alcuni locali. Location d’eccezione di alcune riprese del film Ferrari l’aeroporto di Marzaglia, sede dell’ Aero Club Modena, riapre le sue porte pronto a farsi conoscere ai cittadini modenesi.

Non solo una struttura rinnovata in alcune sue parti, ma anche nuove attività e corsi di volo grazie alla scuola “Modena Flight Academy” che ha sede presso l’aeroporto stesso.

L’appuntamento per la cittadinanza è quindi fissato per domenica 7 aprile. L’Open day sarà un’occasione unica per conoscere il mondo del volo e l’aeroporto, provando un’esperienza di volo a tu per tu con i piloti dell’Aero Club Modena.

Saranno anche presentati da “Modena Flight Academy” i corsi di volo per aspiranti piloti dilettanti e professionisti, in partenza nel 2024.

A partire dalle 9.30 del mattino sarà possibile incontrare i piloti, effettuare direttamente voli sia per aspiranti piloti che per semplici appassionati del mondo del volo o curiosi, e toccare con mano il mondo dell’aeromodellismo e vedere da vicino aerei da acrobazia.