Festa dei ciliegi in fiore, chiuso l’ex mercato ortofrutticolo dal 2 al 17 aprile

Tutto pronto per l’attesa Festa dei ciliegi in fiore, l’attesa manifestazione organizzata dal Centro Studi Vignola e giunta ormai alla 53esima edizione. Sabato 6 aprile, alle ore 10.00, taglio del nastro della tradizionale mostra-mercato ospitata presso l’ex mercato ortofrutticolo. Il clou degli eventi sarà concentrato nei due fine settimana del 6 e 7 aprile e del 13 e 14 aprile. Le sfilate dei carri allegorici sono in programma domenica 7 aprile alle ore 16.00 con la Fanfara dei bersaglieri e il Gruppo Città di Vignola; sabato 13 aprile alle ore 20.00 con il gruppo di San Felice con le lanterne e la Banda di Marano sul Panaro; e domenica 14 aprile alle ore 16.00 con la Banda del Bravo e majorette, il gruppo Città di Vignola e le auto d’epoca del Classic Club Vignola.

Per consentire l’allestimento e lo svolgimento della Festa, viene chiuso al transito e alla sosta l’ex mercato ortofrutticolo dalla mezzanotte di martedì 2 aprile alle ore 24.00 di mercoledì 17 aprile, con rimozione forzata degli eventuali veicoli che non rispettino il divieto. Ad eccezione, naturalmente, dei mezzi di soccorso, delle Forze dell’ordine e dai mezzi autorizzati.

Come sempre, i due mercati ambulanti del giovedì che coincidono con la manifestazione, quelli di giovedì 4 e giovedì 11 aprile, si svolgeranno nelle strade limitrofe, al di fuori della consueta area dell’ex mercato ortofrutticolo. Di conseguenza, a partire dalle ore 6:00 alle ore 16:00 nei giovedì 4 e 11 aprile saranno disposti la chiusura al transito veicolare e il divieto di sosta su ambo i lati (eccetto mezzi di soccorso, Forze dell’Ordine e ambulanti) nelle seguenti vie:

v.le G. Mazzini dall’intersezione tra Via A. Gramsci all’intersezione con Via Rodolfi; • via Gramsci dall’intersezione tra Via A. Plessi all’intersezione con Viale G. Mazzini; • via Cappuccini; • via G.B. Bellucci dall’intersezione tra Via C. Battisti a Viale T. Trieste; • via Paradisi dall’intersezione tra Via M. Pellegrini all’intersezione con Viale G. Mazzini; • via G. Bruno dall’intersezione tra Via A. Plessi all’intersezione con Via M. Pellegrini; • via A. Plessi dall’intersezione tra Via G.B. Bellucci all’intersezione con Via G. Bruno; • via Minghelli dall’intersezione tra Via C. Battisti a Viale T. Trieste; • via Marconi (da ingresso garage municipio a Viale G. Mazzini).

Attenzione al lampeggio semafori dalle 6:00 alle 16:00 negli incroci: • Via M. Pellegrini con Via Tavoni • Corso Italia con Via A. Plessi.