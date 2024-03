Controlli antidroga dei Carabinieri a Formigine

La notte scorsa, i Carabinieri della Compagnia di Sassuolo hanno eseguito una serie di controlli finalizzati alla prevenzione e al contrasto della diffusione dello spaccio e dell’uso di sostanze stupefacenti, con mirati servizi predisposti nei luoghi più frequentati dai giovani.

Nell’ambito di tale attività, una pattuglia della Stazione Carabinieri di Formigine ha fermato tre giovani che a piedi si aggiravano, con fare sospetto, lungo le vie isolate di Magreta. Durante le procedure di identificazione i tre, poco più che ventenni, si mostravano piuttosto nervosi.

All’esito di un più accurato controllo, due di loro sono stati trovati in possesso di una modica quantità di hashish, detenuta per uso personale, e per tale motivo sono stati segnalati alla Prefettura di Modena.

I controlli, sia nel capoluogo che in provincia, proseguiranno per tutto il periodo delle festività pasquali.