Pranzo di Pasquetta a Casa Cervi per festeggiare i 10 anni dall’inaugurazione della struttura albinetana

Casa Cervi organizza per lunedì 1 aprile un pranzo di Pasquetta al quale tutti gli albinetani sono invitati a festeggiare i 10 anni dall’inaugurazione. L’appuntamento sarà alle ore 12.30 in via Don Sturzo 2.

Il menù sarà composto da antipasti reggiani, lasagne, arrosto con insalata, ciambella con vino bianco, lambrusco, acqua e caffè al prezzo di 25 euro.

Le prenotazioni si raccolgono ai numeri 389593227 (direzione di Casa Cervi) oppure al 3337917559 (Claudio Cavalli).

Il pranzo sarà una delle tante iniziative che verranno organizzate durante l’anno per festeggiare le 10 candeline spente dalla struttura.