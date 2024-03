Due mezzi pesanti coinvolti in un incidente stradale a Gattatico

Due mezzi pesanti sono rimasti coinvolto in un incidente stradale avvenuto in via Donati a Gattatico. Uno dei conducenti, bloccato nell’abitacolo di un camion con serbatoio adibito al trasporto di gpl, è stato estratto dai vigili del fuoco ed affidato alle cure dei sanitari che lo hanno elitrasportato all’Ospedale di Parma in condizioni di media gravità. Il serbatoio del mezzo era vuoto, dunque nessuna situazione di pericolo.