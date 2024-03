Controllo straordinario dei Carabinieri presso le fermate del trasporto pubblico carpigiano

Nelle giornate del 26 e 27 marzo, sono stati eseguiti dei controlli straordinari presso le fermate del trasporto pubblico di Carpi e dei comuni limitrofi, disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Modena, nell’ambito di un progetto finalizzato a contrastare la diffusione dello spaccio e dell’uso di sostanze stupefacenti e a prevenire fenomeni di devianza giovanile e altre forme d’illegalità diffusa, compresi i reati predatori.

Gli hub e le fermate dei trasporti pubblici, in particolare quelle situate nelle periferie, possono diventare luogo di ritrovo per malintenzionati, che sovente preferiscono agire presso aree più affollate e facilmente raggiungibili.

I controlli sono stati focalizzati su 49 fermate, in una strategia di prevenzione per la tutela della sicurezza pubblica, che muove dal controllo dei cittadini che utilizzano i mezzi di traporto, sino all’identificazione di quelle persone che gravitano nelle immediate adiacenze, al fine di rintracciare soggetti sospetti, destinatari di provvedimenti emessi dall’Autorità Giudiziaria o comunque ritenuti pericolosi per l’ordine pubblico e per la sicurezza dei cittadini.

I Carabinieri delle Stazioni della Compagnia di Carpi, con il supporto degli equipaggi del Nucleo Operativo e Radiomobile, hanno controllato complessivamente 141 persone, 14 delle quali sono risultate gravate da precedenti.

L’Arma di Modena, con questa nuova fase di controlli, si prefigge lo scopo di garantire la sicura fruibilità di tutti i trasporti pubblici da parte della collettività, prevenendo e scongiurando ogni forma di criminalità e di aggregazione antisociale, che in passato ha visto coinvolti anche i più giovani utilizzatori di tali servizi.

Tali controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni, in vista della maggiore mobilità dovuta agli spostamenti in occasione delle festività pasquali.