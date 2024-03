Due giorni di grande sport a Casalgrande: una kermesse di livello nazionale approda il 24 e 25 Aprile nella prestigiosa cornice di Villa Spalletti a Casalgrande, i Campionati Nazionali di Tiro con l’Arco a squadre.

L’iniziativa, che verrà organizzata dalla Malin Archery Team, è stata presentata lunedì sera nella sala del Consiglio Comunale di Casalgrande, alla presenza del sindaco Giuseppe Daviddi, dell’assessore allo sport Valeria Amarossi, del fiduciario del Coni Barbara Foroni e di Carla Di Pasquale, Consigliere Federale Fitarco, del Presidente Comitato Emilia Romagna Fitarco Lorenzo Bortolomasi. Erano presenti anche i dirigenti e tanti atleti della Malin Archery Team, che con il loro entusiasmo hanno creato la giusta cornice alla presentazione dell’evento. “I Campionati Nazionali di Tiro con l’Arco a squadre – ha detto l’assessore allo sport Valeria Amarossi – sono un evento di respiro nazionale che siamo molto orgogliosi di ospitare in questo splendido angolo d’Emilia, grazie al prezioso lavoro della Malin Archery Team. Si tratta di un evento di grande rilievo, che farà brillare l’immagine di Casalgrande: per questo dobbiamo ringraziare, oltre alla Malin, la Fitarco, per aver scelto il nostro territorio. E’ con grande emozione, quindi, che accoglieremo tecnici, atleti e appassionati da tutta Italia: siamo pronti a questa sfida organizzativa”. “L’eccellenza sportiva – ha aggiunto l’assessore Amarossi – ben si sposa con un’eccellenza architettonica e ambientale come quella scelta per ospitare la competizione: Villa Spalletti. Un luogo unico per la sua bellezza, per la storia che rappresenta e per l’aspetto naturalistico eccezionale del suo parco. Villa Spalletti è uno dei luoghi più belli di questa provincia: è per noi un’onore vederla valorizzata su un palcoscenico nazionale come quello dei Campionati di tiro con l’arco”.

“Saranno giorni all’insegna delle grandi sfide – ha detto il sindaco Giuseppe Daviddi – loderemo l’abilità di tanti atleti che, lontano dalla luce dei riflettori, si allenano tutto l’anno con passione e costanza. Ma l’aspetto più bello dello sport è che si creeranno legami e amicizie che vanno al di là del campo di gioco e dei bersagli da colpire. Vorrei rivolgere un incoraggiamento speciale agli atleti: gareggiate con spirito sportivo, onestà e rispetto, vincendo dentro e fuori dal campo. Grazie a tutti!”.