Apertura di un ambulatorio al sabato a Busana

La Direzione del Distretto di Castelnovo ne’ Monti informa che a partire da sabato 30 marzo 2024 verrà attivato a Busana, nella ex sede della Continuità Assistenziale (Guardia Medica), un ambulatorio di cure primarie con un medico che fornirà assistenza alla popolazione del Comune di Ventasso, sia per piccole urgenze normalmente di competenza della continuità assistenziale, che per seguire pazienti cronici con necessità di controlli nel fine settimana, a supporto dei medici di medicina generale del luogo.

All’ambulatorio, aperto nelle giornate di sabato dalle ore 9.00 alle ore 19.00, nella ex sede della Continuità Assistenziale, in via Canedoli 18, si accede su appuntamento chiamando il numero unico provinciale 0522 290001.