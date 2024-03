Poltrone per la marsupio terapia in dono alla Terapia Intensiva Neonatale del Santa Maria Nuova

Il reparto di Neonatologia di Reggio Emilia potrà da oggi migliorare ulteriormente la permanenza dei genitori accanto ai loro piccoli ricoverati. Nei giorni scorsi una famiglia reggiana ha infatti deciso di onorare il ricordo dell’adorato figlio Federico, scomparso dal loro affetto otto anni fa, con una generosa donazione al reparto.

Sono state donate due poltrone di ultima generazione per l’effettuazione della marsupio terapia (contatto pelle a pelle genitore/ bambino) e per il riposo del genitore al fianco del proprio piccolo. Le 2 poltrone saranno disponibili per i genitori dei neonati ricoverati nella Terapia Intensiva Neonatale (TIN). Una delle due poltrone sarà utilizzata prevalentemente per effettuare la marsupio-terapia – ossia la nota prassi assistenziale che consentendo un prolungato e precoce contatto pelle-pelle tra neonato e genitore, si è dimostrata, produrre svariati benefici sulla salute del bambino (miglior outcome neurologico, miglioramento di diversi parametri fisiologici, riduzione del tempo di ospedalizzazione ecc.) e della relazione di attaccamento genitore-bambino. La seconda poltrona, che si trasforma in un comodo letto, potrà essere utilizzata per favorire l’assistenza dei genitori che vorranno/dovranno stare tante ore in reparto accanto al loro bambino.

L’èquipe neonatologica composta da infermieri, oss e medici, guidati dal dottor Giancarlo Gargano e dalla Coordinatrice Infermieristica Monica Miari, desidera ringraziare la famiglia di Federico per la generosa donazione e per aver pensato alla TIN per questo segnale di speranza e di amore.