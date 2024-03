Matteo Gracis al Crogiolo: da giovedì le prenotazioni

Apriranno giovedì 28 marzo, alle ore 8 sulla piattaforma Eventbrite (all’indirizzo www.eventbrite.com) le prenotazioni per l’ultimo appuntamento della Rassegna al Crogiolo Marazzi con protagonista Matteo Gracis.

Giornalista indipendente e pensatore libero, Matteo Gracis presenta l’iniziativa “Incontro tra Anime Irrequiete”: un percorso di crescita personale con aneddoti, consigli e spunti per sfidare se stessi, mettersi alla prova e migliorare la propria forza di volontà. Preziose chiavi di lettura per trasformare la propria vita in un’avventura meravigliosa ma anche per difendersi dalle insidie del nostro tempo, con un occhio di riguardo alle nuove tecnologie (social, intelligenza artificiale, ecc).

Matteo Gracis, 1983, Pieve di Cadore (BL). Giornalista, pensatore libero e autore bestseller. È direttore della rivista Dolce Vita e fondatore del giornale online L’Indipendente. È stato assistente alla comunicazione di un Deputato della Repubblica Italiana. Ha scritto “Canapa, una storia incredibile”, “Lontano, 10 viaggi che cambiano la vita”, “Manuale di sopravvivenza per esseri umani che si sentono alieni” e “Compiti per anime irrequiete”. Con più di 600 mila follower sulle varie piattaforme social, Matteo Gracis è una figura di spicco nel panorama dell’informazione indipendente.

Le iniziative, promosse dal Comune di Sassuolo grazie alla collaborazione con Marazzi Group, sono curate da GP Eventi e Skill Bag.

L’appuntamento con Matteo Gracis è ad ingresso gratuito ma con prenotazione obbligatoria sulla piattaforma Eventbrite; nel caso terminassero i biglietti, si aprirà automaticamente una lista d’attesa per ulteriori 80 posti.