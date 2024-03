Nel Distretto Savena-Idice, una giornata dedicata alla vaccinazione contro Herpes Zoster e Pneumococco, Ospedale di Loiano

Nell’ottica di promuovere la prossimità non solo delle cure ma anche della prevenzione, l’Azienda USL di Bologna sta ampliando l’offerta vaccinale nel Distretto Savena-Idice, organizzando l’apertura di ambulatori vaccinali straordinari.

Mercoledì 27 marzo a Loiano dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 13.00 alle 15.00 i cittadini nati dal 1952 al 1959 potranno vaccinarsi gratuitamente contro l’Herpes Zoster e lo Pneumococco accedendo direttamente (senza prenotazione) presso l’Ambulatorio di Igiene Pubblica sito presso l’Ospedale Simiani, in via Roma 8.

L’ambulatorio di Loiano svolge la propria attività ogni terzo lunedì del mese nella fascia oraria compresa tra le ore 9 e le ore 13. L’offerta vaccinale del Distretto sanitario si completa con altri due ambulatori: a Pianoro, attivo il primo e terzo giovedì del mese, e a San Lazzaro di Savena aperto dal lunedì al mercoledì e il secondo e quarto giovedì del mese, nella fascia oraria compresa tra le ore 9 e le ore 13.

Le vaccinazioni, che verranno eseguite dal personale del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda USL, sono prenotabili presso gli sportelli CUP aziendali, chiamando il numero verde 800884888 oppure attraverso il canale CUPweb. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.ausl.bologna.it nella sezione “Vaccini”.

Presso gli ambulatori vaccinali troveranno una corsia preferenziale per la prenotazione degli appuntamenti i residenti nati tra il 1952 e il 1959 (destinatari dell’offerta attiva e gratuita delle due vaccinazioni, come stabilito dal Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale 2023-25) che desiderano vaccinarsi contro Herpes Zoster e/o Pneumococco, le donne di età inferiore ai 26 anni che intendono eseguire la vaccinazione anti HPV (non precedentemente vaccinate) e le donne di età compresa tra 18 e 45 anni che necessitano della vaccinazione anti difto-tetano-pertosse, incluse le donne in gravidanza.

Per favorire l’adesione alla vaccinazione contro Herpes Zoster e Pneumococco tra i destinatari dell’offerta attiva e gratuita, l’Azienda USL di Bologna ha provveduto ad inviare gli inviti su Fascicolo Sanitario Elettronico a tutti gli assistiti nati tra il 1952 e il 1959 residenti nei Comuni di Loiano, Monghidoro, Pianoro e Monterenzio.