Mercoledì al Teatro De André di Casalgrande “L’Oreste. Quando i morti uccidono i vivi”

Mercoledì 27 marzo alle ore 20:30 il penultimo appuntamento della stagione teatrale OFF al Teatro De Andrè sarà “L’Oreste. Quando i morti uccidono i vivi”. Lo spettacolo, scritto da Francesco Niccolini, con Claudio Casadio, regia di Giuseppe Marini, illustrazioni di Andrea Bruno, è co-prodotto da Accademia Perduta/Romagna Teatri e Società per Attori in collaborazione con Lucca Comics & Games.

L’Oreste è un orfano, vive da quarant’anni all’Ospedale Psichiatrico di Imola dove non riceve quasi mai visite. A prima vista l’Oreste può sembrare un monologo, dato che in scena c’è un solo attore in carne e ossa. Ma quel che attende lo spettatore è ben altro: grazie alla mano di Andrea Bruno, uno dei migliori illustratori italiani, e alla collaborazione con il Festival Lucca Comics, lo spettacolo funziona con l’interazione continua tra teatro e fumetto animato.

La stagione OFF è realizzata con il contributo e il patrocinio del Comune di Casalgrande, Endas Emilia Romagna, Regione Emilia Romagna e in collaborazione con il Teatro De Andrè.

E’ possibile acquistare i biglietti in prevendita online sul sito LiveTicket tramite il link https://www.liveticket.it/quintaparete Per informazioni contattare il numero 342/9337099 o la mail segreteria@quintaparete.org