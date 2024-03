Previsioni meteo Emilia Romagna, lunedì 25 marzo 2024

Poco nuvoloso per il passaggio di nubi alte e sottili. Dalla sera aumento della nuvolosità ad iniziare dal settore appenninico con precipitazioni ad iniziare dalla tarda serata lungo le zone di crinale occidentale, dove temporaneamente potrebbero risultare nevose a quote superiori ai 1500m.

Temperature in diminuzione nei valori minimi, compresi tra 4 e 5 gradi in pianura, fino a 6 gradi sulla costa riminese; massime stazionarie intorno ai 16 gradi Venti deboli, prevalentemente dai quadranti orientali in pianura; deboli sud occidentali sui rilievi. Mare calmo o poco mosso con moto ondoso in aumento dalla sera.