Torna a Reggio Emilia il mercatino del riuso si Legambiente

Vista l’esperienza positiva delle precedenti edizioni, Legambiente Reggio Emilia ha organizzato per domenica 24 marzo il nuovo mercatino del riuso “Il Riciclo” presso il parcheggio “ex Polveriera” (piazzale Reverberi). Si tratta di un modo per aiutare l’ambiente puntando sull’economia circolare: un’iniziativa, rivolta ai privati cittadini, che ogni anno consente di recuperare moltissimi oggetti di cui le persone non hanno più bisogno. Tutti infatti abbiamo nell’armadio dei vestiti che non ci mettiamo, magari persino che non ci piacciono o che non sono della nostra taglia.Tutti abbiamo inoltre nei garage e nelle soffitte numerosi scatoloni che contengono magari i giocattoli di quanto i nostri bambini erano piccoli e che adesso nessuno utilizza più. “Quello che non ci serve e non ci piace più potrebbe piacere e servire ad altri” commenta Bokar Diop, Presidente di Legambiente Reggio Emilia “partecipare ai mercatini del riuso è una scelta ecologica. Acquistando oggetti usati infatti si evita che questi vadano a finire in un cassonetto della spazzatura, diventando nuovi rifiuti”. È possibile partecipare al mercatino “Il Riciclo” di Legambiente Reggio Emilia come espositori per riuscire finalmente a liberare la vostra casa da tutto ciò che non utilizzate più oppure è possibile partecipare come visitatori, passeggiando quindi tra gli stand e andando così alla ricerca di qualche oggetto con una storia da raccontare.

È richiesto inoltre a tutti i partecipanti di recuperare i propri rifiuti alla fine della manifestazione e di fare, quando possibile, la raccolta differenziata lasciando plastica e cartoni negli appositi contenitori all’uscita del mercatino.

Per ulteriori informazioni si invita a visitare il sito web www.legambientereggioemilia.it – telefono: 0522 431166 – email: mercatino@legambientereggioemilia.it.