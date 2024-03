Bologna: tenta di vendere droga ad una guarda giurata. Arrestato dalla Polizia di Stato

Giornata particolarmente sfortunata per un giovane nord africano che nella serata di martedì 19 marzo, dopo essersi avvicinato ad un’autovettura in sosta nei pressi di Piazza XX Settembre, proponeva al conducente l’acquisto di sostanza stupefacente per poi accorgersi, troppo tardi, che quest’ultimo era una guardia giurata in uniforme che, sceso dal veicolo, si poneva all’inseguimento dell’individuo.

La fuga si concludeva poche decine di metri dopo, quando giunto nei pressi dell’atrio della stazione centrale, l’individuo si imbatteva in una pattuglia della Polizia Ferroviaria che lo bloccava. Una volta ricostruiti i fatti, gli agenti procedevano a perquisire il soggetto che risultava in possesso di 110 grammi di sostanza stupefacente tipo hashish.

Al termine degli adempimenti di rito il ragazzo veniva dichiarato in arresto per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente.