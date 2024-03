Autoerotismo al parco: 46enne denunciato a San Lazzaro di Savena

I Carabinieri della Stazione di San Lazzaro di Savena, nel pomeriggio di lunedì 18 marzo hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Bologna, un 46enne originario del Pakistan, coniugato, disoccupato, già noto alle forze dell’ordine, accusato di aver commesso atti osceni.

L’attività che ha portato alla denuncia dello straniero è nata dalla segnalazione di una 52enne che ha contattato il numero di emergenza 112, riferendo ai Carabinieri di trovarsi nell’area riservata ai cani, all’interno del parco pubblico collocato tra via Jussi e via Venezia e di aver notato un uomo il quale, seduto a terra nel prato, dopo averla fissata ha iniziato a masturbarsi. All’arrivo dei Carabinieri l’uomo si era già allontanato; rintracciato poco dopo, è stato portato in caserma per il foto segnalamento e le procedure di rito.

Considerato anche che il fatto è avvenuto in luogo pubblico, nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori in qualsiasi orario, e nelle vicinanze di una scuola per l’infanzia, lo straniero è stato denunciato all’Autorità giudiziaria.