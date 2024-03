In corso da parte di Anas, in orario notturno, i lavori di pavimentazione sulla tangenziale di Modena

In corso i lavori di ripristino della pavimentazione di alcuni svincoli sulla Tangenziale di Modena (SS724 dir/A e SS724), in entrambe le direzioni, nella fascia d’orario 21.00-6.00.

Come annunciato Anas ha programmato sino al 5 aprile lavori di ripristino della pavimentazione di alcuni svincoli sulla Tangenziale di Modena (SS724 dir/A e SS724), in entrambe le direzioni. Per consentire i lavori in sicurezza, è prevista la chiusura al traffico dei tratti interessati in orario notturno, nella fascia 21.00-6.00. Agli utenti saranno garantiti percorsi alternativi con le indicazioni sul posto.

Sino a venerdì 22 marzo, dalle 21.00 alle 6.00, le chiusure interessano gli svincoli in direzione Bologna. Nel dettaglio: lo svincolo 12, lo svincolo 10 e 10bis, lo svincolo 9, lo svincolo 8, lo svincolo 6 e 6bis, lo svincolo 2 e lo svincolo 1. La “Rotatoria del Grappolo d’uva” resterà invece aperta con il solo restringimento della carreggiata.

Da lunedì 25 marzo a venerdì 5 aprile, nella fascia 21.00-6.00, ad esclusione dei giorni festivi e prefestivi, i lavori riguarderanno lo svincolo 30 in direzione Bologna e gli svincoli in direzione Sassuolo. Nello specifico: lo svincolo 1, lo svincolo 2, lo svincolo 4bis, lo svincolo 6 e 6bis, lo svincolo 8, lo svincolo 10 e 10bis, lo svincolo 11, lo svincolo 12, lo svincolo 14, lo svincolo 15, lo svincolo 16 bis, lo svincolo 29, lo svincolo 30 e lo svincolo Magreta.

Ad oggi, sulla strada statale 724 “Tangenziale Nord Ovest di Modena”, sono stati eseguiti lavori di pavimentazione in direzione Sassuolo, per un tratto di circa 19 km lungo la corsia di marcia e di circa 10 km lungo la corsia di sorpasso. In direzione Bologna, invece, gli interventi hanno riguardato quasi 17 km lungo la corsia di marcia e 10 km lungo la corsia di sorpasso.

Si informa, inoltre, che Anas ha concluso lungo tutta la strada statale 724 dir/A “Tangenziale di Modena”, dal km 0 al km 6,500, i lavori di pavimentazione e di realizzazione della segnaletica orizzontale. Gli interventi, in entrambe le direzioni, sono stati effettuati sia sulla corsia di marcia che sulla corsia di sorpasso.