Formigine: inaugurazione della rotonda di via Treves e di un tratto ciclabile su via Giardini

Si terrà sabato 23 marzo l’inaugurazione della rotatoria di via Treves e di un tratto ciclabile su via Giardini. L’appuntamento è alle ore 11.30 in piazza Calcagnini, da dove partirà una biciclettata per raggiungere via Giardini Sud.

Saranno presenti al taglio del nastro il Sindaco di Formigine Maria Costi e il Presidente della Provincia di Modena Fabio Braglia.

L’opera è stata realizzata con l’obiettivo di fluidificare il traffico e renderlo più sicuro sia per le vetture sia per i pedoni, grazie anche alla segnaletica orizzontale e verticale che evidenzia gli attraversamenti ciclabili e ciclopedonali, aumentandone la percepibilità e inducendo i conducenti a mantenere una velocità adeguata.

Inoltre, si inserisce in un importante progetto comunale e distrettuale di collegamento tra ciclabili, garantendo l’accesso anche da via Pio Donati e dalle aree residenziali adiacenti.

Situata in un’area con numerose attività commerciali, artigianali e pubblici esercizi, l’opera ha portato alla creazione di nuovi stalli di sosta.

Il costo dell’intervento è stato di circa 120.000 euro per la rotatoria e 167.000 euro per la ciclabile, finanziata dalla Regione Emilia-Romagna nell’ambito del progetto “Bike to Work”, volto a promuovere la mobilità sostenibile e migliorare la sicurezza per i ciclisti, incentivando gli spostamenti casa-lavoro, casa-scuola e favorendo il cicloturismo.