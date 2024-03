Domani ad Imola un incontro dei Giovani imprenditori di Confindustria Emilia-Romagna e Emilia Area

Venerdì 22 marzo si terrà a Imola l’evento Giovani imprenditori in pole position, organizzato dai Giovani Imprenditori di Confindustria Emilia-Romagna e Confindustria Emilia Area Centro in collaborazione con l’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari, con la partecipazione di oltre 150 imprenditori.

Dalle ore 13.00 si alterneranno numerose attività: la visita guidata all’Autodromo, le esperienze di guida sui colli intorno alla città con auto elettriche BMW – in collaborazione con Turbosport e Guidare e Pilotare – oltre alla visione dalla terrazza delle attività di track day di auto da competizione in pista e, infine, la parata in pista con safety car.

Alle 16.00 si svolgerà l’incontro “Motor Valley tra tecnologia e attrattività”, introdotto da un videomessaggio di Stefano Domenicali, Amministratore delegato Formula One Group.

Aprirà i lavori il Presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Emilia Area Centro Marco Moscatti (foto): «L’Emilia-Romagna è nota in tutto il pianeta come Motor Valley, straordinario connubio tra nomi blasonati e un meno noto ecosistema di subfornitura che ne abilita l’eccellenza. L’evento di oggi è un modo per trarne ispirazione e per celebrare un comparto industriale che ha sviluppato la tecnologia fino a renderla anche attrazione turistica».

Sarà poi la volta del “padrone di casa” Gian Carlo Minardi, Presidente di Formula Imola: «In una regione come la nostra, i giovani imprenditori rappresentano il fondamentale tessuto economico e la spinta necessaria verso l’innovazione tecnologica e la sostenibilità del settore produttivo. Ospitare questo evento è un ulteriore segno di come l’Autodromo voglia essere parte integrante di questo processo».

Seguiranno gli interventi del Sindaco di Imola Marco Panieri, dell’Assessore della Regione Emilia-Romagna Mobilità e trasporti, Infrastrutture, Turismo Commercio Andrea Corsini, del Presidente Fondazione Montecatone Onlus e Presidente per il Circondario Imolese di Confindustria Emilia Area Centro Marco Gasparri, del Direttore Generale del Gruppo Autoclub Turbosport Matteo Soncini, del Senior Fund Manager Azimut e Membro Comitato d’Investimento AHE Alessandro Baldin.

Si proseguirà con l’intervista ai piloti Leandro Denis Mercado e Thomas Biagi da parte della giornalista Gabriella Pirazzini, che modererà l’incontro.

Le conclusioni sono affidate a Ivan Franco Bottoni, Presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Emilia-Romagna: «I giovani imprenditori sono in prima linea per promuovere l’innovazione e la sostenibilità del settore produttivo dell’Emilia-Romagna. Con questa iniziativa abbiamo voluto sottolineare l’importanza della collaborazione tra imprese, Istituzioni e realtà territoriali per accrescere lo sviluppo e l’attrattività della nostra regione».

In occasione dell’evento i giovani imprenditori hanno deciso di sostenere i progetti di accoglienza, di ricerca e di volontariato della Fondazione Montecatone Onlus, che affianca l’Istituto Montecatone, un centro di alta specialità per la riabilitazione di persone con lesioni midollari e lesioni cerebrali acquisite.