Un weekend all’insegna della commedia al Cinema Teatro Polivalente di Praticello

Sabato 23 marzo ore 21.00 al Cinema Teatro Polivalente di Praticello, torna la compagnia On Art di Reggio Emilia con una nuova commedia: Ieri è un altro giorno, commedia diretta da Matteo Bartoli. Il finale di stagione ormai è vicino ma la voglia di assistere a delle commedie è ancora tanta qui al centro Polivalente di Praticello, infatti abbiamo pensato di programmare uno spettacolo fuori abbonamento, una piacevole commedia in italiano, che ci farà passare un bel sabato sera in compagnia.

Ma ecco a voi la trama: Pietro, un avvocato freddo e rigido, ossessionato dalle sue manie e dai suoi principi, si ritrova in una giornata, strana, assurda, dove niente va come previsto, niente è prevedibile, dove tutto è possibile e tutto può accadere. Ma perché la sua segretaria inciampa sempre i piedi nel tappeto? Ma perché il suo responsabile gli chiede sempre le stesse cose? Ma perché riceve sempre la stessa telefonata? Ma perché non riesce a sbarazzarsi di questo buffo individuo che gli impedisce di fare il suo lavoro correttamente? Ma perché tutto si ripete ancora, ancora e ancora… e perché Pietro è il SOLO ad accorgersi di tutto questo. Una giornata può durare 48 ore? Se ieri è un altro giorno si.

Centro Polivalente a Praticello di Gattatico in Via Cicalini, 14