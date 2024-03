Servizio di controllo straordinario della Polizia di Stato in zona centro a Bologna

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato di Bologna ha svolto un servizio di controllo straordinario del territorio in zona centro, al fine di prevenire i reati predatori e vari fenomeni di particolare allarme sociale.

Il servizio ha visto l’impiego di numerosi operatori appartenenti a varie articolazioni della Polizia di Stato, e nello specifico dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, Reparto Mobile, Unità cinofile e Reparto Prevenzione Crimine, sotto la direzione di un Funzionario di Polizia.

Durante il controllo presso il parco del Cavaticcio, un equipaggio del Reparto Prevenzione Crimine procedeva ad identificare un soggetto tunisino classe 2004 che si aggirava con fare sospetto: lo stesso veniva trovato in possesso di 16 gr. di hashish, 12 involucri di cocaina per un peso complessivo di 4 gr. e oltre 430€ in contanti.

L’uomo, già gravato della misura cautelare del divieto di dimora a Bologna, irregolare sul territorio nazionale, veniva arrestato ex. art 73 DPR 309/90 e denunciato in stato di libertà per il possesso di un coltello a serramanico.

Alle ore 15 circa, mentre gli operatori procedevano a controllare un altro soggetto nei pressi dell’Autostazione, notavano un gruppo di ragazzi che, alla vista dell’autorità, si davano alla fuga in direzione via Indipendenza, provando anche a sbarazzarsi di involucri in loro possesso, poi risultati essere sostanza stupefacente di vario tipo.

Gli operatori si lanciavano all’inseguimento, riuscendo a bloccarli. Accompagnati in Questura per accertamenti, risultavano essere tre soggetti tunisini tra 18 e i 23 anni, tutti denunciati in stato di libertà ex art. 73 D.P.R. 309/90 poiché in possesso di oltre 100 gr. di hashish e 220€ in banconote di piccolo taglio; ex art. 4 legge 110/1975 poiché in possesso di spray urticante al peperoncino.

Infine, sempre in via Indipedenza, un altro equipaggio dell’R.P.C. procedeva al controllo di un uomo ventisettenne nato in Bangladesh, il quale veniva trovato in possesso di sostanza stupefacente di varia natura (e nello specifico 6 gr. di ecstasy, circa 1 gr di hashish e oltre 6 gr. di chetamina), della quale provava a liberarsi alla vista degli operatori. Costui è stato denunciato in stato di libertà ex art. 73 D.P.R. 309/90 e nei suoi confronti è stata altresì eseguita la misura cautelare degli arresti domiciliari per un procedimento penale in corso per reati di analoga natura.

L’uomo veniva inoltre trovato in possesso di 2.030 euro in banconote di piccolo taglio, somma sottoposta al vincolo del sequestro penale.

Nei pressi della Scalinata del Pincio, infine, le unità cinofila della Polizia di Stato (Barak e Havana) rinvenivano due panetti di hashish dal peso complessivo di circa 200 gr.