Al Duse di Bologna Timothy Brock dirige l’Orchestra Senzaspine

Il 23 marzo (ore 21) e il 24 marzo (ore 17) al Teatro Duse di Bologna, il direttore e compositore americano Timothy Brock dirige l’Orchestra Senzaspine in una straordinaria première nazionale. Per l’occasione, sarà proiettato ‘College’ (1927), un classico del cinema muto diretto da B. Keaton e J.W. Horne. Ad accompagnare la pellicola la colonna sonora originale creata appositamente dal M° Brock per questi appuntamenti.

“È sempre un privilegio dirigere orchestre giovanili, perché come direttore ricevi tanto quanto dai. A ogni prova si impara qualcosa di nuovo, non importa quante volte hai diretto il brano, tutte le volte, si ottiene qualcosa in più, proprio grazie a un ascolto giovane e vivace. Sarà molto divertente lavorare con l’Orchestra Senzaspine” ha dichiarato Brock che, dal 2004 è residente a Bologna.

L’evento si svolge in collaborazione con la Fondazione Cineteca di Bologna che ha curato il recente restauro della pellicola in collaborazione con Cohen Film Collection presso il laboratorio ​​L’Immagine Ritrovata nell’ambito del Progetto Keaton; e con il prezioso contributo del Gruppo Hera.

Biglietterie:

Teatro Duse – Via Cartoleria 42, Bologna – biglietteria@teatroduse.it – Dal martedì al sabato dalle ore 15 alle 19

Mercato Sonato – Via Tartini 3, Bologna – biglietteria@senzaspine.com – Martedì dalle 16 alle 20.30, mercoledì dalle 15 alle 19, giovedì dalle 10 alle 14

Online su Vivaticket

INFORMAZIONI www.teatroduse.it | www.senzaspine.org