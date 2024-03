Successo a Casalgrande per la giornata nazionale della gentilezza ai nuovi nati

Grande successo a Casalgrande per la seconda edizione della Giornata della Gentilezza ai nuovi nati, organizzata dal Comune di Casalgrande, nell’ambito del progetto “Costruiamo Gentilezza”, promosso per diffondere la gentilezza come insieme di pratiche per il bene comune. In particolare la Giornata Nazionale si pone come momento dedicato all’accoglienza ‘istituzionale’ nella comunità dei nuovi nati dell’anno appena concluso.

Domenica mattina, 17 marzo, sono state tante le famiglie dei nuovi nati 2023 accolte in Sala Gino Strada presso il polo culturale di Casalgrande: 48 i nuclei familiari presenti, mamme papà, fratellini, sorelline e qualche nonno. Alle famiglie il sindaco Giuseppe Daviddi e la consigliera Solange Baraldi, delegata per il progetto “Costruiamo Gentilezza”, hanno consegnato un attestato di benvenuto e un piccolo omaggio ad ogni nuovo nato, insieme a un segnalibro con un qr code dove trovare tutte le informazioni utili sui servizi comunali e territoriali dedicati ai bambini più piccoli. E’ stato poi ricordato che per ogni nuovo nato il Comune di Casalgrande ha piantato un albero nel quartiere Braille. Presente anche Angela Pedocchi educatrice del Centro per le Famiglie dell’Unione che ha parlato delle attività del Centro dedicate ai bambini 0-3 anni. La mattinata si è conclusa con un piccolo rinfresco sulla piazza durante il quale le famiglie hanno potuto conoscersi e chiacchierare.

“Siamo molto contenti – afferma la consigliera Solange Baraldi – per il successo dell’iniziativa. Tante famiglie hanno partecipato anche quest’anno a questa giornata di festa. E’ stato un bel momento di accoglienza nella nostra comunità di questi bambini e bambine che saranno i futuri cittadini di Casalgrande e anche occasione di incontro e conoscenza per tanti giovani genitori. Ci auguriamo che questi piccoli, in futuro, possano mettere a disposizione della comunità i loro talenti e ne diventino parte attiva, praticando la gentilezza. Grazie a tutti i partecipanti e a tutti coloro che hanno collaborato e si sono impegnati per la riuscita di questa iniziativa.

Un ringraziamento speciale va al vicesindaco Silvia Miselli che ha contribuito ad organizzare l’evento, agli assessori Alessia Roncarati e Daniele Benassi e alla consigliera Paola Cilloni che hanno aiutato a gestire le attività. Ringraziamo di cuore anche Carla Berselli, Santina Mazzacani e Angela Bedeschi per il servizio di babysitter, Luca Torrassa che ha aiutato a preparare e Luciano Bedeschi per le foto. Oltre ai servizi e alla Proloco per il supporto logistico.”