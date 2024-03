Giornate Fai di primavera 2024, tra palazzi e borghi. Un weekend dedicato a musei e ville storiche

In occasione delle giornate Fai di Primavera in programma sabato 23 e domenica 24 marzo 2024, la delegazione Fai di Modena, il gruppo Fai giovani, il gruppo Fai dell’Appennino modenese, e il Gruppo Fai ponte tra culture, propongono le visite a Modena a Palazzo Coccapani che ospita l’Accademia nazionale delle scienze, lettere e arti e all’Aedes Muratoriana, complesso di grande valore storico e architettonico che ospita il museo Muratoriano e la Deputazione di storia patria per le Antiche province modenesi.

«Grazie al lavoro e al supporto di tutti i nostri volontari, degli istituti scolastici e delle Amministrazioni locali, anche quest’anno abbiamo allestito un palinsesto di aperture straordinarie di grande livello culturale.» ha affermato in mattinata in conferenza stampa Vittorio Cavani, Capo Delegazione FAI Modena «Dimostrazione è la grande visibilità avuta nei giorni scorsi sui media nazionali. Tutto ciò è frutto dell’impegno responsabile, da “civil servant”, che offriamo quotidianamente alla nostra Città e al suo meraviglioso territorio.»

Le “Giornate FAI di Primavera” sono il più importante evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese. Anche in questa edizione, la principale le manifestazione del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS offrirà l’opportunità di scoprire e riscoprire, insieme ai volontari della Fondazione, tesori di storia, arte e natura in tutta Italia con visite a contributo libero in oltre 750 luoghi di 400 città, la maggior parte dei quali solitamente inaccessibili o poco conosciuti.

A Modena ci sarà la possibilità di visitare due dei più prestigiosi istituti culturali cittadini: l’Accademia Nazionale delle Scienze, Lettere e Arti, fondata nel 1683, che vanta un’ininterrotta attività sino ai giorni nostri. Dal 1946 ha sede nel magnifico Palazzo Coccapani Rango d’Aragona.

Sempre in città l’Aedes Muratoriana, complesso di grande valore storico e architettonico. Al suo interno ospita il Museo Muratoriano e la Deputazione di Storia Patria per le Antiche Province Modenesi, importante istituzione di studio e ricerca fondata nel 1860 su iniziativa di Luigi Carlo Farini.

Anche la Palazzina Ducale della Casiglia a Sassuolo aprirà le sue porte al pubblico Un’occasione imperdibile per scoprire un antico luogo di delizia della corte estense, costruito per volere del Duca Francesco III nel XVIII secolo. Oggi la Palazzina è sede di Confindustria Ceramica e del Centro di Documentazione dell’industria italiana delle Piastrelle di Ceramica.

Per tutte le informazioni riguardanti la modalità delle visite si consiglia di consultare il sito www.giornatefai.it