Ecodesign Erasmus: giovedì 21 marzo il Chierici alla sfilata internazionale di Lione

Modelle internazionali per un giorno, ambasciatrici di ecological cultural regeneration per il progetto europeo Ecodesign Erasmus. Sono le studentesse di 5A di Fashion design del liceo artistico Chierici che mostrano, con i capi realizzati che indossano e i gioielli prodotti da studenti della IVD, il progetto: ”Ecodesign school in Europe design togheter stusteinable art object“, che ha coinvolto Italia, Francia, Spagna e le relative 4 scuole con i dipartimenti Moda, un’accademia e un’università. Più di 100 studenti e 40 docenti hanno progettato capi, accessori, borse e gioielli, per una moda sostenibile.

Sessanta capi e i relativi gioielli – prodotti oltre che dal Chiercici, dal Lycée Octave Feuillet e Paul Poiret di Parigi, dalla sivigliana Essdm Escuela superiore della moda, un’università di Siviglia e l’accademia Mario Foroni di Verona – sfileranno giovedì 21 marzo, alle 17.30, a Lione nel Marriott Hotel: Cité internationale, col supporto operativo della Camera di commercio italiana per la Francia di Lione.

Ispirazione del progetto, promosso dal liceo Chierici, i 4 elementi: aria, acqua, terra, fuoco e il Mar Mediterraneo come fil rouge. Dopo più di due anni di lavoro, hanno realizzato il progetto, oltre al Chierici, le istituzioni scolastiche un’università spagnoloa e un’accademia veronese. Il Chierici partecipa anche con studenti dell’audiovisivo multimediale per la documentazione e riprese video. La sfilata avrà eco internazionale, già in pole position per immortalare l’evento media nazionali francesi e le agenzie di stampa. Sono stati realizzati con materiali riciclati: abiti ad onde, borse giganti, provette come collari, coralli di carta, cinture gioielli e molto altro.

Per il Chierici, coordinano il lavoro le docenti Simona Messori e Marilena Soncini (moda), Isabella Bigliardi e Laura Mascolo (gioielli) Katiuscia Incarbone per audiovisivo. La realizzazione di questo progetto, coordinato da Paola Panciroli, è frutto del costante confronto e collaborazione tra le scuole in una visione di mondo globale, col supporto di aziende del lusso, stilisti, centri di ricerca, fra cui i reggiani: Crisden, Crea-Si e Camera di Commercio e per la realizzazione l’azienda Mario Foroni con gli studenti dell’omonima accademia. Per l’occasione a Lione sfileranno abiti del Lycée La Martinière-Diderot.

Studenti del Chierici: 5A Asia Padricelli, Elide Panzeri, Riola Tahiri, Emma Trivini, Sonja Bagli, Ilaria Panciroli, Elisa Gazzini, Federica De Luongo, Marianna Setti, Federica Chierici, Noa Pelliciari, Viol Muharremi, Greta Manghi, Emma Gombia, Annaluna Grossi, Chiara Di Stefano, Alessia Casali,Eva Fusillo, Flora Esposito, Caterina Scapinelli; Veronica Marchetti, Alessia Peluso, Marta Bertani, Marta Morselli, Fabio Delia, Sara Vuolo, Greta Prandi, Alessia Maccari, Ilea Isaku 5G Manuel Scaltriti, Agata Di Palma, Alessia Peluso.

(MB per I.S.A. Chierici)