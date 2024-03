Brasimone, venerdì 22 marzo inaugurano tre innovativi Sportelli per privati e imprese

Venerdì 22 marzo, presso la Sala consiliare del Comune di Castiglione dei Pepoli, in piazza Marconi 1, verranno inaugurati i tre Sportelli per privati e imprese di BIS Brasimone: lo Sportello Vivere e Lavorare in Appennino, lo Sportello Imprenditoria Progetti d’impresa Brasimone e lo Sportello Green per le Imprese. Interverranno Rosa Grimaldi, delegata alla Promozione economica e attrattività internazionale, industrie culturali e creative, impatto Tecnopolo di Città metropolitana e Comune di Bologna Maurizio Fabbri, presidente dell’Unione dei comuni dell’Appennino bolognese, Giovanna Trombetti, dirigente Ufficio comune Sviluppo economico, imprese, occupazione di Città metropolitana e Comune di Bologna e Marco Lamberti, Head of Brasimone Research Center Service Management ENEA.

I tre nuovi sportelli, dedicati al territorio appenninico, nascono nell’ambito del progetto BIS – Bologna Innovation Square, la piattaforma metropolitana diffusa di servizi innovativi promossa da Città metropolitana e Comune di Bologna. In particolare la Città metropolitana di Bologna, insieme all’Unione Appennino Bolognese e in collaborazione con ENEA, sta lavorando all’implementazione del Progetto “Centro Ricerche ENEA Brasimone: Per una maggiore attrattività dell’Appennino”, inserito nel quadro del Piano Urbano Integrato “Rete Metropolitana per la Conoscenza. La Grande Bologna”.

Si tratta di un progetto strategico con interventi importanti per la rigenerazione e la valorizzazione dell’ambito territoriale del Brasimone, i cui effetti saranno percepibili nel più ampio contesto della montagna bolognese. Il piano rappresenta infatti un’opportunità per rafforzare il sistema infrastrutturale di quella porzione di Appennino, accrescere l’attrattività e rinsaldare i rapporti sinergici tra l’eccellenza scientifica del Centro ENEA Brasimone e il contesto territoriale complessivo.

In attesa della riqualificazione dei locali del Centro Ricerca ENEA Brasimone dove avranno la loro sede, i nuovi sportelli saranno attivati e collocati, in via temporanea, all’interno degli uffici del Comune di Castiglione dei Pepoli, in piazza Marconi 1.

Con i tre nuovi sportelli si attiva dunque un presidio fisico a cui cittadini e cittadine, imprese e organizzazioni possono fare riferimento per fruire dei servizi pensati per una piena valorizzazione dell’Appennino: il rafforzamento e l’attrazione di nuove imprese, l’arrivo di nuovi residenti, l’innovazione e la transizione ecologica del tessuto imprenditoriale esistente.

Per partecipare all’evento, che si terrà esclusivamente in presenza, è richiesta la conferma attraverso questo modulo di registrazione.

L’evento si concluderà con un momento conviviale, che offrirà l’opportunità ai partecipanti per ulteriori discussioni informali e networking.