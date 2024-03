Ucima: la celebrazione dei 40 anni di storia attraverso il progetto Ucima40

Ucima, l’Associazione dei costruttori italiani di macchine per il Packaging, avvia il progetto Ucima40 in occasione del suo quarantesimo anniversario di attività. Fondata nel 1984, Ucima ha sempre sostenuto le aziende italiane del settore e svolto un ruolo cruciale nello sviluppo e nella promozione del packaging italiano, che oggi si posiziona come leader mondiale.

Questo importante traguardo non sarà solo un’occasione per festeggiare il passato e i risultati ottenuti, ma anche per proiettare lo sguardo verso il futuro con entusiasmo e determinazione. Il progetto Ucima40 prevede una serie di iniziative innovative che coinvolgeranno attivamente tutte le aziende del settore.

Attraverso lo sviluppo di nuovi canali di comunicazione, come podcast, video ed eventi speciali, il progetto si propone di raccontare la storia del settore e dei suoi protagonisti, offrendo uno sguardo approfondito sulle sfide e le conquiste che hanno caratterizzato questi quarant’anni di impegno e innovazione.

Particolare attenzione sarà rivolta anche al futuro del settore, con l’obiettivo di farlo raccontare da coloro che hanno promosso e contribuito attivamente alla crescita del made in italy del packaging, per rivolgersi alle giovani generazioni. Ucima40 intende quindi fare cultura su un settore altamente tecnologico e all’avanguardia, trasmettendo i primati e le prospettive del mondo del packaging italiano.

Le attività del progetto Ucima40 accompagneranno tutto il 2024, e saranno caratterizzate da una serie di appuntamenti sia in Italia sia all’estero. Il culmine di queste celebrazioni sarà una serata evento programmata per il prossimo ottobre alla presenza di tutti i principali stakeholder del settore.