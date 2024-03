Sold out all’Auditorium di Maranello per l’evento “Massini racconta la legalità”

Un evento per parlare di legalità con uno dei volti più noti del teatro e della tv italiani. Mercoledì prossimo 20 marzo alle ore 21 – nell’ambito del progetto ‘Da LEI a NOI: riparare con ARTE’ – va in scena all’Auditorium Enzo Ferrari di Maranello ad ingresso gratuito l’evento con Stefano Massini dal titolo “Massini racconta la legalità”.

N.B.: I posti sono tutti esauriti, ma si comunica che nell’eventualità si verificassero rinunce alle prenotazioni – e quindi poltrone libere perché i possessori dei biglietti non si sono presentati – si potrà accedere allo spettacolo anche senza aver prenotato.

“Come nasce il racconto”

Dopo il clamoroso successo ottenuto con la partecipazione al Festival di Sanremo 2024, Stefano Massini, unico italiano nella storia a vincere il Tony Award, premio Oscar del teatro americano, prova a far luce su come e perché nasca l’esigenza umana del raccontare: perché l’uomo narra storie? Dove nasce questa necessità? Ma soprattutto: se ogni volta che noi raccontiamo, in realtà, stessimo cercando di esprimere qualcos’altro che ci sta molto più a cuore? Procedendo per esempi ironici e talvolta spiazzanti Stefano Massini con il tratto consueto del suo narrare ci porta direttamente dentro la fucina antichissima della scrittura.

Stefano Massini

Scrittore e raccontastorie, è l’unico autore italiano nella storia ad aver vinto un Tony Award, premio Oscar del teatro americano. I suoi testi sono tradotti in 27 lingue e messi in scena da Broadway alla Comédie-Française, da registi come Luca Ronconi e il premio Oscar Sam Mendes. È lo scrittore italiano vivente più rappresentato sui palcoscenici di tutto il mondo

Massini è uno scrittore che ha la sua cifra distintiva nel coniugare una spiccata vena letteraria ad un forte estro di narratore dal vivo. Con i suoi affreschi narrativi “tocca il cuore e la mente”, emoziona e fa riflettere, creando cortocircuiti con uno stile unico.

Il grande pubblico italiano lo ha scoperto con i suoi interventi raffinati e spiazzanti in televisione a Piazzapulita, e in altri programmi televisivi come Ricomincio da Rai 3.

Dal 2016 collabora con il quotidiano la Repubblica anche con il suo spazio settimanale Manuale di Sopravvivenza e con le rubriche giornaliere su repubblica.it (Parole in corso e Ufficio racconti smarriti).

Divulgatore pop, graffiante, ironico, spiazzante, lontano dall’aurea dell’intellettuale autocelebrativo e elitario, è un compositore e “scompositore” di parole e di storie, indagatore delle storie quotidiane e degli stati d’animo.

Le sue speciali ‘lezioni’-racconti sui libri nel talent show Amici lo hanno fatto conoscere e apprezzare anche dal pubblico dei giovanissimi.

Qualcosa sui Lehman (Mondadori, 2016) è stato uno dei romanzi più acclamati degli ultimi anni (premio Selezione Campiello, premio SuperMondello, premio De Sica, Prix Médicis Essai, Prix Meilleur Livre Étranger). I suoi ultimi libri sono Dizionario inesistente (Mondadori, 2018), Ladies Football Club (Mondadori, 2019), Eichmann. Dove inizia la notte (Fandango, 2020) e Manuale di sopravvivenza. Messaggi in bottiglia d’inizio millennio (Il Mulino, 2021).

Oltre a vincere un Tony Award si è aggiudicato sia il Drama League Award 2022 che l’Outer Critics Circle Award 2022.

Progetto ‘Da LEI a NOI: riparare con ARTE’

A partire dall’esperienza di rinascita e di riparazione di beni confiscati sul territorio di Maranello, il progetto – promosso dal Comune di Maranello con la collaborazione di ATER Fondazione e il sostegno di Fondazione di Modena – vuole veicolare alla comunità il messaggio che l’imperfezione possa essere fonte di bellezza e punto di partenza di una storia nuova.

Auditorium Enzo Ferrari via Nazionale 78 Maranello (MO) Tel 0536/943010 Email: auditoriumferrari@gmail.com – www.ater.emr.it