Reggio Emilia, trovato con la droga in sella a una bicicletta elettrica rubata: denunciato un 32enne

Nella mattina di sabato 16 marzo, operatori dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, impiegati in uno specifico di servizio di ordine pubblico in zona stazione storica, procedevano al controllo di un soggetto che transitava in sella ad una biciletta elettrica in via Turri.

L’uomo, un 32enne egiziano sconosciuto agli operatori intervenuti, si mostrava molto stizzito e rispondeva in maniera eccessivamente vaga agli interrogativi che gli venivano posti dagli agenti.

Questo insospettiva ancor di più gli operatori che decidevano di sottoporlo a perquisizione, grazie alla quale venivano rinvenuti in possesso al soggetto oltre 25 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish.

Inoltre, a seguito di ulteriori accertamenti, gli operatori riscontravano che la bicicletta elettrica sulla quale viaggiava il 32enne, di cui lo stesso rivendicava la proprietà, risultasse provento di furto.

Al termine di tutti gli accertamenti di rito e sulla base di quanto accaduto, il 32enne è stato deferito in stato di libertà per le ipotesi di reato di ricettazione e detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. La droga rinvenuta e la bicicletta elettrica sono state, invece, sottoposte a sequestro.