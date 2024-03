Modena, bandiere a mezz’asta sul Municipio di piazza Grande per le vittime del covid

Lunedì 18 marzo le bandiere italiana, europea e di Modena issate sul Municipio di piazza Grande sono state esposte a mezz’asta, al pari di quelle di tutte le città del Paese, quale segno di memore omaggio verso tutte le vittime del Covid.

L’esposizione a mezz’asta è disposta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di coronavirus. “

“Non possiamo, né dobbiamo dimenticare – sottolinea il sindaco Gian Carlo Muzzarelli – il prezzo altissimo pagato anche dalla nostra città alla pandemia, da cui siamo usciti grazie ai vaccini e a un grande senso di responsabilità individuale e collettivo; come non dobbiamo smettere di ringraziare gli operatori della sanità”.