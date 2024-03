Ha preso il via su tutto il territorio il programma di sfalci 2024

Hanno preso il via nei giorni scorsi gli sfalci dei parchi e delle aree verdi su tutto il territorio di Castelfranco Emilia e frazioni, interventi che proseguiranno fino al mese di novembre con una precisa e puntuale programmazione.

Le attività previste riguardano in particolare la manutenzione dei tappeti erbosi in parchi, aiuole e scuole (con 8 interventi programmati), il taglio dell’erba sulle banchine stradali (9 interventi programmati), la scerbatura manuale di siepi (8 interventi programmati) e cespugli e la manutenzione delle alberature (4 interventi programmati).

“Siamo riusciti a chiudere e avviare l’intera programmazione degli sfalci per il 2024 con un certo anticipo rispetto allo scorso anno, in cui si erano verificati alcuni ritardi dovuti alla lunga procedura di assegnazione triennale per questo tipo di manutenzioni. Quest’anno non si è verificato alcun intoppo e possiamo già assicurare ai nostri cittadini e cittadine che anche per il 2025 tutti gli interventi saranno programmati a inizio anno per essere realizzati tra il mese di marzo e l’autunno inoltrato” – ha commentato il Sindaco Giovanni Gargano.

“Abbiamo fatto una programmazione molto meticolosa di tutti gli interventi da realizzare sulle aree verdi di Castelfranco Emilia e frazioni: ogni lavoro previsto sarà spalmato nell’arco di più settimane per poter garantire la copertura di tutto il nostro territorio; l’unica variabile nelle tempistiche potrà essere determinata dalle condizioni atmosferiche – ha aggiunto l’Assessore ai Lavori pubblici, Manutenzione e Decoro Urbano Omar Giovanardi.