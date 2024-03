Due patenti ritirate dai carabinieri reggiani durante i controlli del fine settimana

Due persone denunciate e quattro segnalate alla Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti. Questo è il bilancio dei controlli stradali eseguiti nel fine settimana in Reggio Emilia e provincia dai carabinieri della Compagnia di Reggio Emilia che hanno ritirato 2 patenti e proceduto al deferimento alla Procura reggiana di 2 persone.

In particolare la Sezione radiomobile di Reggio Emilia, ha denunciato un 34enne di Reggio, poiché risultato alla guida di un’autovettura sotto l’influenza di sostanze alcoliche. La Tenenza di Scandiano ha deferito alla Procura reggiana un 34enne residente in Albinea poiché, coinvolto in sinistro stradale occorso a Scandiano, dalle analisi di laboratorio è risultato alla guida sotto l’influenza di sostanze alcoliche e di sostanze stupefacenti.

Sempre nel contesto dei medesimi servizi venivano segnalati alla locale prefettura 4 giovani, di cui uno minorenne, per uso personale di sostanze stupefacenti per uso personale. Nello specifico, la stazione di Rubiera ha segnalato un 20enne residente Casalgrande, trovato in possesso di circa 2 grammi di hashish; un 22enne residente a Rubiera, trovato in possesso di un grammo di hashish; un 20enne residente a Quattro Castella, trovato in possesso di circa 4 grammi di hashish ed un minore di anni 17, trovato in possesso di 1 un grammo e mezzo di hashish. Lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro mentre i quattro giovani, trattandosi di detenzione per uso personale non terapeutico verranno segnalati alla Prefettura Reggiana che, sulla scorta del rapporto stilato dai carabinieri, potrà loro ritirare per la sospensione i documenti di guida.