Consiglio comunale il 19 marzo al castello di Formigine

Si terrà domani, martedì 19 marzo, una seduta (a tema programmazione territoriale) del consiglio comunale di Formigine presso le sale del castello di Piazza Calcagnini. Al centro del dibattito, il secondo passaggio in aula del Piano Urbanistico Generale (adozione), ai sensi della legge regionale 24/2017 “Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio”, dopo il primo passaggio di metà 2023. Per completare il percorso seguirà nei prossimi mesi l’ultimo passaggio previsto dalla normativa, quello della “approvazione”.

Sarà sostanzialmente una seduta tematica per la pianificazione urbanistica perché insieme al Piano Urbanistico Generale verrà esaminato il regolamento edilizio del Comune di Formigine. La seduta inizierà alle 20.30, e come di consueto sarà disponibile la trasmissione in diretta streaming grazie al sistema audio-video in alta definizione sul canale YouTube del Comune di Formigine alla sezione “Live”.