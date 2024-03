A Soliera un corso gratuito di smart photography

Ormai tutti fotografiamo con lo smartphone, ma c’è una differenza tra chi si limita al semplice “punta e scatta” e chi riesce a realizzare fotografie con maggiore perizia e consapevolezza. Per queste ragioni il Circolo Fotografico Il Mulino di Soliera propone un corso gratuito di smart photography, nell’ambito dei patti di collaborazione con l’amministrazione comunale che rientrano nel progetto “Soliera Bene Comune”.

Già noti i giorni e gli orari del corso: si comincia il 27 marzo parlando di tecnica e teoria (regolazione dell’esposizione, inquadratura, luci) per proseguire il 3 aprile (teoria e consigli pratici); il 7 aprile è in programma l’uscita fotografica, mentre il 10 aprile si passa alla visione delle foto con cenni di post produzione e archiviazione.

Il corso si tiene ad Habitat, in via Berlinguer 201, i mercoledì dalle 20.30 alle 23.30, la domenica in orario da concordare con i partecipanti. Le foto migliori saranno pubblicate nella rubrica Almanacco della pagina Facebook Città di Soliera

Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento delle quindici adesioni

Per info e iscrizioni: info@ilmulinocircolofotografico.it