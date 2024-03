Oggi pomeriggio sulla via Giardini, all’altezza di Stella di Serramazzoni, un motociclista 52enne ha perso la vita dopo uno scontro un’auto. Il centauro è stato sbalzato ad alcuni metri di distanza, cadendo rovinosamente sull’asfalto. Per i rilievi Carabinieri e Polizia Locale. I sanitari del 118, giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare la morte dell’uomo, Andrea Tagliazucchi di Castelnuovo Rangone.

Illesa invece la donna 68enne alla guida della macchina.