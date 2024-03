Lunedì 18 marzo, un minuto di silenzio per ricordare le vittime del Covid-19

Uniti in ricordo delle vittime per non dimenticare. Lunedì 18 marzo le Aziende sanitarie modenesi – Azienda USL, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena e Ospedale di Sassuolo Spa – dedicheranno un minuto di silenzio in tutte le proprie sedi, alle ore 12, in suffragio dei 2.549 modenesi deceduti ad oggi a causa dell’epidemia di Covid-19.

Si tratta della terza Giornata nazionale in memoria delle vittime, istituita nel 2022, per rendere ancora più indelebile il giorno in cui, nel 2020, i mezzi dell’Esercito contribuirono allo spostamento delle centinaia di bare depositate.

Il minuto di silenzio rappresenta un momento simbolico di profonda vicinanza alle famiglie, per stringersi idealmente a tutti coloro che hanno perso una persona cara a causa della malattia da parte di chi, come medici e infermieri, hanno lavorato instancabilmente in prima linea durante l’emergenza sanitaria, aiutando anche le stesse famiglie a superare il dolore in una fase senza precedenti.

Le aziende sanitarie modenesi invitano tutto il personale ad unirsi a questo momento, compatibilmente con le attività sanitarie in corso.