Valeria Angione con “Binario 29 ¾” lunedì al Teatro Celebrazioni di Bologna

Dopo l’enorme successo del suo primo tour Riparto da me – che l’ha vista per la prima volta salire su un palcoscenico e con uno show tutto suo – l’artista e content creator Valeria Angione torna in scena, a distanza di due anni, con un nuovo spettacolo dal titolo Binario 29 ¾ in programma al Teatro Celebrazioni di Bologna lunedì 18 marzo alle ore 21.00.

Binario 29 ¾ narra la naturale evoluzione del personaggio di Valeria, alle prese questa volta con le tematiche di accettazione del progresso, dello scorrere del tempo e dell’idea che non esista un’età precisa per raggiungere i propri traguardi. Lo show, prodotto da Live Nation, racconta le sfide e le avventure del diventare una giovane adulta, il tutto con la simpatia e l’ironia che contraddistinguono l’attrice.

Lo spettacolo alterna momenti comici e di riflessione a musica e coreografie attraverso l’uso di una formula unica, che il pubblico ha avuto modo già di apprezzare durante il primo tour.

