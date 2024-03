Tragedia a Bologna: madre e tre bambini morti in un incendio

Tragedia nella notte a Bologna: una donna di 32 anni di origine romena e i suoi tre figli – due gemellini, un maschio e una femmina, di due anni ed una bimba di sei – sono morti un incendio divampato nell’appartamento dove vivevano, in via Bertocchi alla periferia della città. Le fiamme, secondo i primi rilievi, sarebbero scaturite dal cortocircuito di una stufetta elettrica.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, polizia e personale del 118. Quando i vigili del fuoco sono entrati nell’appartamento al quarto piano avrebbero trovato un ambiente saturo di fumo: la donna, ancora viva, sarebbe deceduta durante il trasporto in ospedale. L’appartamento è stato posto sotto sequestro per ulteriori accertamenti.

“Esprimo il profondo dolore e cordoglio della città per questa terribile tragedia, che ha spezzato la vita di una giovane famiglia – afferma il Sindaco di Bologna Lepore – Attendiamo di conoscere, dagli accertamenti in corso, maggiori dettagli sulle cause dell’incendio e sull’identità delle persone coinvolte. Ai familiari e ai cari delle persone colpite va la nostra sentita e fattiva vicinanza”.