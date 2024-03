Per un mondo più Diritto: l’edizione 2024 dei Campi Estivi dell’Alma Mater

Aperte le iscrizioni ai Campi estivi 2024 dell’Università di Bologna dal titolo “Per un mondo più Diritto”, organizzati in collaborazione con il CUSB e con il contributo della Fondazione Del Monte: sport, laboratori didattici e divertimento formeranno piccoli ambasciatori dei diritti, pronti a contribuire alla costruzione di una società più giusta, collaborativa e inclusiva.

Per tre settimane, strutturate in tre turni (dal 24 al 28 giugno; dal 1 al 5 luglio e dall’8 al 12 luglio), ragazze e ragazzi, nati tra il 2009 e il 2017, potranno mettersi in gioco e imparare insieme l’importanza del rispetto, della cooperazione e dell’equità, scoprendo i propri diritti fondamentali da promuovere e tutelare. Nello specifico questa edizione dei Campi estivi prevede attività e laboratori incentrati sui diritti fondamentali sanciti dalla Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia.

Le iscrizioni saranno aperte da lunedì 18 marzo fino alle 17.30 di mercoledì 20 marzo per il solo personale tecnico-amministrativo, da giovedì 21 marzo saranno accessibili anche ai figli del personale docente e da martedì 26 marzo all’intera cittadinanza, fino a esaurimento posti.

La quota settimanale per i figli del personale TA dell’Alma Mater è di 115,00 euro; di 145,00 euro per i figli dei docenti Unibo; di 190,00 euro per tutti gli altri cittadini. È obbligatorio il tesseramento al CUSB, al costo di 5,00 euro per il personale di Ateneo.

I Campi estivi avranno luogo presso l’impianto sportivo Record (Via del Pilastro, 8 – Bologna) dal lunedì al venerdì, per l’intera giornata (dalle 7.45 alle 17.30), e saranno coordinati e condotti dagli educatori e istruttori del CUSB, coadiuvati per i laboratori e le attività formative da docenti e ricercatori dell’Alma Mater.

Anche per l’estate 2024, sempre in collaborazione con il CUSB, l’Ateneo ha confermato il proprio impegno ad ampliare questo importante servizio di conciliazione tra vita professionale e vita privata, rendendolo disponibile anche a tutti i dipendenti e le dipendenti dei Campus della Romagna. Attraverso una serie di convenzioni con partner del territorio, con cui il CUSB collabora già da tempo, saranno diverse le proposte sportive e ricreative tra cui scegliere anche a Forlì, Cesena, Ravenna e Rimini.