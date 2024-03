Imola ospita fino a domenica il campionato italiano di Duathlon

A Imola per il terzo anno consecutivo si disputerà il campionato italiano di Duathlon Sprint, disciplina che unisce corsa e ciclismo. La manifestazione, che rientra nel calendario degli eventi sportivi promosso dalla Regione, continua ad attirare atleti e appassionati da tutta Italia e con 2.170 partecipanti in totale supera quest’anno il primato del 2023.

Le gare, che si svolgeranno sabato 16 e domenica 17 marzo all’interno delle strutture dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari, assegneranno il titolo italiano nelle categorie Duathlon Sprint assoluto, age group e under 23 maschile e femminile; Staffetta 2+2; Paraduathlon e Crono.

La manifestazione si svolge nella città romagnola per il terzo anno consecutivo in virtù dell’accordo triennale tra la Regione Emilia-Romagna e la Federazione Italiana Triathlon per l’organizzazione di una serie di eventi sportivi di grande richiamo sul territorio regionale.

Ai nastri di partenza per la due giorni imolese ci saranno 220 squadre per un totale di 2.170 atleti in gara – 580 donne e 1.590 uomini -, migliorando il record di partecipazione della scorsa edizione che aveva visto scendere in pista 1.997 persone.

Il programma prevede nella giornata di sabato 16 le gare per l’assegnazione del titolo tricolore maschile e femminile nella categoria Duathlon Sprint assoluto, under 23 e femminile. La giornata di domenica 17 invece sarà dedicata alle gare per l’assegnazione del titolo nelle altre categorie di competizione.