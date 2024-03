Il Cantiere tram presso l’Ospedale Maggiore migra sul lato opposto

Cambio di carreggiata per il cantiere del tram in zona Ospedale Maggiore. Da sabato 16 marzo l’area dei lavori si sposta sul lato sud nel tratto compreso tra via Vittorio Veneto e via dell’Ospedale; resta temporaneamente invariata, invece, la porzione compresa tra l’ingresso dell’Ospedale e via Marzabotto.

Anche nella nuova fase la viabilità sarà consentita nella preferenziale verso il centro storico e in due corsie in direzione periferia, andando a sfruttare anche il nuovo controviale alberato recentemente realizzato nell’ambito dei lavori. Quest’ultimo, dotato di alcuni stalli di sosta, è stato introdotto proprio con l’obiettivo di fluidificare il traffico veicolare nell’area.

La corsia preferenziale, da via Marzabotto fino a piazza di porta San Felice, subirà una riduzione di dimensione e sarà riservata all’esclusivo uso dei bus e taxi. La mobilità ciclabile, potrà procedere in direzione centro seguendo il percorso via Piave, via Pasubio, via Vittorio Veneto, via Sabotino, fino ai viali di circonvallazione.

Tutti i passi carrai saranno come di consueto agibili, così come resteranno percorribili le strade afferenti a via Emilia Ponente e via Saffi, con eventuali variazioni di direzione in base alle esigenze di cantiere che saranno tempestivamente comunicate.