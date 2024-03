Il 18 e 19 marzo il 21° Convegno Internazionale in ricordo di Marco Biagi

In occasione del ventiduesimo anniversario dalla scomparsa del Prof. Marco Biagi, la Fondazione a lui intitolata e Unimore organizzano il 21° Convegno Internazionale in suo ricordo, quest’anno incentrato sul “Social Dialogue in Time of Societal Transformation”, che si terrà, solo in presenza, nelle giornate del 18 e 19 marzo presso la sede della Fondazione Marco Biagi di Modena (Largo Marco Biagi, 10).

Studiosi e studiose provenienti da tutto il mondo si confronteranno sul tema del dialogo sociale e delle sfide dovute alle molteplici trasformazioni in atto.

Nella mattina di lunedì 18 marzo il convegno sarà preceduto dall’incontro di studi “La dimensione territoriale del dialogo sociale nell’era delle grandi transizioni”, che si svolgerà online e in presenza, sempre presso la Fondazione Marco Biagi. Aprirà i lavori Edoardo Ales, professore ordinario di Diritto del Lavoro Università di Napoli “Parthenope”, che introdurrà la relazione di Cristina Alessi, professoressa ordinaria di Diritto del Lavoro dell’Università di Brescia. L’iniziativa proseguirà con una tavola rotonda, moderata da Iacopo Senatori, professore associato di Diritto del Lavoro di Unimore e componente del comitato scientifico della Fondazione Marco Biagi, nell’ambito della quale si confronteranno alcuni rappresentanti degli attori del dialogo sociale del territorio.

Il convegno internazionale prenderà avvio alle ore 14.30 con i saluti del Sindaco di Modena, Gian Carlo Muzzarelli, del Prefetto di Modena, Alessandra Camporota, del Rettore di Unimore, Carlo Adolfo Porro e del Direttore del Dipartimento di Economia “Marco Biagi” di Unimore e Vicepresidente del Comitato scientifico della Fondazione Marco Biagi, Tommaso Fabbri.

L’appuntamento proseguirà con una sessione plenaria, coordinata dal prof. Tiziano Treu (professore emerito dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e componente del Comitato scientifico della Fondazione Marco Biagi), in cui verrà analizzato il tema del dialogo sociale da diverse prospettive, alla quale seguiranno le prime sessioni parallele del Convegno.

La prime due sessioni parallele del pomeriggio saranno dedicate ad illustrare il ruolo del dialogo sociale nella governance economica dell’Unione Europea, nella transizione tecnologica in atto e nel contesto della Direttiva sul salario minimo e approfondiranno il tema della promozione della contrattazione collettiva e analizzeranno i suoi livelli di copertura ai fini del raggiungimento degli obiettivi posti dalla Direttiva sui salari minimi adeguati in Europa.

La seconda giornata del convegno, il 19 marzo, sarà articolata in quattro sessioni parallele. Nella prima mattinata si parlerà delle sfide che i sindacati stanno affrontando per via della trasformazione digitale e del cambiamento climatico e sarà dedicato un approfondimento ai temi della rappresentatività e della contrattazione collettiva nelle esperienze di diversi paesi tra criticità e prospettive di rafforzamento.

Le ultime due sessioni della mattina saranno incentrate sui processi di due diligence, evidenziandone il potenziale per le diverse forme di coinvolgimento dei lavoratori e dei loro rappresentanti, e sull’individuazione di modelli e strategie in grado di rilanciare il dialogo sociale. Nel corso della terza sessione parallela si discuterà sull’opportunità di estendere il dialogo sociale oltre i confini del lavoro subordinato e sui livelli di inclusività dello stesso, soprattutto in relazione a determinate categorie di lavoratori. L’ultima sessione parallela mira ad analizzare il dialogo sociale da molteplici prospettive e in diversi settori, come quello agricolo e quello dell’automotive, nonché nel lavoro in cooperative, valutando la sua capacità di adattamento e di evoluzione in relazione allo sviluppo e all’implementazione di nuove tecnologie nei contesti lavorativi.

Il convegno si concluderà con una sessione plenaria, coordinata da Luigi Enrico Golzio, già professore ordinario di Organizzazione del lavoro di Unimore e componente del Comitato scientifico della Fondazione Marco Biagi, in cui verranno sintetizzati i principali contenuti emersi e maggiormente discussi nel corso delle due giornate.

Il 21° Convegno internazionale in ricordo di Marco Biagi è realizzato grazie al contributo dei Partecipanti Istituzionali della Fondazione Marco Biagi (Camera di Commercio di Modena, Comune di Modena, Regione Emilia Romagna e UniCredit spa) e grazie al sostegno di Fondazione Modena.

Il programma dettagliato delle due giornate e il modulo di iscrizione sono disponibili sul sito della Fondazione: www.fmb.unimore.it