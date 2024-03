Giustizia climatica: sabato 16 marzo a Bologna flash mob di Amnesty International Italia

Sabato 16 marzo a Bologna, alle ore 19 in piazza Maggiore, Amnesty International Italia organizzerà un flash mob per richiamare l’attenzione sul cambiamento climatico e la giustizia climatica.

L’iniziativa si svolgerà in occasione dell’Europe & Central Asia Regional Forum 2024 (ECA Forum), la riunione delle 30 sezioni di Amnesty International degli stati dell’Europa e dell’Asia centrale in programma a Bologna dal 15 al 17 marzo.

Il flash mob, realizzato grazie al contributo creativo di Gloria Pizzilli e Giacomo Guccinelli, conterrà una performance dal vivo per sottolineare i principali motivi del cambiamento climatico e spiegare come e cosa fare per contrastare questo fenomeno ormai quasi inarrestabile.

Durante l’evento verranno distribuiti dei volantini con un’opera disegnata da Pizzilli e Guccinelli e donata ad Amnesty International Italia, con un QR code di rinvio a un link che spiega l’iniziativa e quanto sia importante stare dalla parte di coloro che difendono il clima.

Ancora una volta, l’arte in ogni sua forma mostrerà come si possa contribuire a sensibilizzare e mobilitare l’opinione pubblica in favore della difesa dei diritti umani.