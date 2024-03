Domenica la commemorazione del 79esimo anniversario della Battaglia di Rovereto

Domenica 17 marzo 2024 a partire dalle ore 9.30, presso il Monumento ai Caduti in Piazza Papa Giovanni XXIII e poi a seguire presso la sala civica De Andrè in Via Mazzini 9, si terrà la commemorazione del 79esimo anniversario della “Battaglia di Rovereto”, battaglia partigiana che imperversò per il paese il 17 marzo del 1945 e che vide più di 600 partigiani, provenienti da tutta la provincia, fronteggiare truppe naziste che stavano dirigendosi verso nord, e che al loro passaggio rastrellavano la popolazione con cui speravano di farsi scudo nel tentativo di fuga.

La commemorazione, organizzata da ANPI sez. di Rovereto sulla Secchia, con il patrocinio e contributo del Comune di Novi di Modena, avrà come ospite oratore SERGIO BASSOLI, componente dell’Area internazionale CGIL e Coordinatore della Rete Italiana Pace e Disarmo, l’organizzazione nata nel 2020 dalla confluenza di due organismi storici del movimento pacifista italiano la “Rete della Pace” e la Rete Italiana per il Disarmo”.

Quest’anno, data la situazione internazionale, abbiamo sentito l’urgenza di continuare a parlare di Pace per contrastare la deriva bellicista in cui il pianeta sembra sprofondare. Lo faremo partendo dal ricordo degli eventi della Resistenza locale e del sacrificio delle partigiane e dei partigiani che hanno imbracciato le armi perché nessuno dopo di loro dovesse farlo mai più; lo faremo ribadendo che una delle matrici del movimento resistenziale è la fuga dalla guerra e il suo rifiuto che si concretizzerà poi nella Costituzione antifascista nata dalla Resistenza che ripudia la guerra. Lo faremo connettendoci con il presente attraverso le parole del nostro ospite, da anni impegnato per la Pace, riaffermando con forza che l’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali.