Castelnovo Monti: minorenne finisce nei guai per aver rubato bibite e dolciumi al supermercato

Si trovava all’interno del Supermercato Coop, quando è stato scoperto da un dipendente dell’esercizio commerciale mentre riponeva degli oggetti in modo sospetto all’interno della sua giacca. Quando l’addetto gli ha intimato di fermarsi, il ragazzo si è dato alla fuga venendo comunque fermato prontamente da un altro dipendente. Nel frattempo sono giunti sul posto i carabinieri di Castelnovo né Monti, allertati da altro personale dipendente. Con l’accusa di furto, i militari hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna un ragazzo di 16 anni residente in un comune dell’appennino reggiano.

Tutto ha avuto origine il 12 marzo scorso intorno alle 16:00, quando un dipendente del supermercato coop di Castelnovo né Monti contattava il 112 segnalando di aver fermato un minore, sorpreso a rubare bibite e dolciumi. Sul posto i militari, dopo aver ottenuto un quadro generale della situazione, contattavano i genitori del ragazzo, invitandoli a recarsi presso gli Uffici della stazione carabinieri, mentre il direttore del supermercato si portava in caserma per formalizzare la denuncia. Alla luce dei fatti, i carabinieri hanno acquisito a carico del minorenne elementi circa la sua presunta responsabilità ed hanno quindi denunciato il giovane 16enne alla Procura minorile del capoluogo felsineo.

Il procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.