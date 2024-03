A quattro anni dalla zona di vigilanza rafforzata di Medicina

Per conservare e rinnovare la memoria dei cittadini scomparsi a causa della pandemia da Covid-19, sabato 16 marzo 2024 alle ore 10 l’Amministrazione Comunale svolgerà l’evento commemorativo presso l’area verde di via della Resistenza (dove è avvenuta la piantumazione degli alberi nel 2020).

Saranno presenti il Sindaco Matteo Montanari, la Giunta comunale, la Tenenza dei Carabinieri di Medicina, la Polizia Locale, la Protezione Civile, l’Associazione Nazionale dei Carabinieri, i Vigili del Fuoco e la Croce Rossa Italiana.

In occasione della ricorrenza il Sindaco deporrà una corona per onorare e ricordare tutte le persone scomparse in questi anni. L’invito è aperto a tutta la comunità.