Sabato 16 e domenica 17 marzo le giornate inaugurali del Capannone 15C nuova sede del quarto Polo universitario a Reggio Emilia

Il Capannone 15C, nuova realizzazione del Reggiane Parco Innovazione e sede del IV Polo universitario di Unimore a Reggio Emilia, viene consegnato alla città con un Opening di due giorni – sabato 16 e domenica 17 marzo 2024 – ricco di eventi sul Digitale, musica e visite guidate a un luogo storico e proiettato nel futuro.

Alla parte del programma più strettamente inaugurale, è prevista la partecipazione del sindaco di Reggio Emilia Luca Vecchi e del rettore dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia Carlo Adolfo Porro, della presidente di Unindustria Reggio Emilia Roberta Anceschi e dell’amministratore delegato di Stu Reggiane spa Luca Torri.

L’apertura degli interventi è affidata al professor Romano Prodi, già docente di Economia e Politica industriale all’Università di Bologna, oltre che presidente del Consiglio dei ministri e della Commissione Europea.

La stampa è invitata all’iniziativa, che prevede fra l’altro una visita riservata ai media.

Sabato 16 marzo

· Ore 10: visita al Capannone 15C riservata alla stampa

· Ore 10,30: inaugurazione del Capannone 15C, con saluto introduttivo del professor Romano Prodi e interventi di Luca Torri ad di Stu Reggiane, Luca Vecchi sindaco di Reggio Emilia, Roberta Anceschi presidente di Unindustria Reggio Emilia e Carlo Adolfo Porro rettore dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia. Modera Manuela Catellani, giornalista di Telereggio

· Ore 16,30: Esplorazioni Freaks – Educazione digitale: tra pixel e psiche

· Ore 17,30: Esplorazioni Freaks – Dati algoritmi e robotica. Una vita data driven

Iniziative in collaborazione con Digital Freaks e Unimore

· Ore 19: Presentazione del libro L’invenzione del boomer con l’autore Matteo Bordone, giornalista del Post, autore e conduttore radiofonico e televisivo

· Ore 20-01: Grand Opening Show con histerikə dj set, Aderal Live Electronics feat visual by test_card e Federico Redeghieri – Marco Ligabue dj set by Wave feat visual by Marcello Tegoni.

In collaborazione con Circolo Arci Tunnel, Mirth Collective, Wave, Gfu e Pirru.

Domenica 17 marzo

· Ore 9 – 10.15 – 11.30 – 15.30 e 17: Memoria e innovazione: Reggiane Parco Innovazione e il nuovo Capannone 15C. A partire dalla mattina e per l’intera giornata visite guidate alla scoperta della trasformazione degli edifici delle storiche Officine meccaniche Reggiane in hub contemporaneo per la ricerca e la formazione universitaria, l’innovazione, la crescita sostenibile e lo scambio di conoscenze tecnologiche per le imprese. Prenotazione obbligatoria su www.parcoinnovazione.it

· Ore 10: Intrecci tra mondo fisico e digitale, Atelier per famiglie e bambini a cura di Fondazione Reggio Children.